Приезжего из Магадана, который находился в федеральном розыске, задержали в Хабаровске

Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску по подозрению в краже порядка семи тысяч рублей у таксиста задержали уроженца Магаданской области. Злоумышленник два года находился в федеральном розыске за хищение партии сотовых телефонов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы за помощью обратился водитель одной из фирм такси. Со слов заявителя, клиент похитил из салона транспортного средства сумку с личными документами и деньгами. Ущерб потерпевший оценил в сумму порядка семи тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи оперативники отдела полиции № 4 по горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник с 2015 года находится в федеральном розыске.

Уроженец Магадана подозревается в присвоении партии сотовых телефонов на сумму около 370 тысяч рублей. Установлено, что на момент совершения противоправного деяния он работал в фирме по продаже мобильных средств связи и имел доступ к хранящемуся на складе имуществу.

На допросе в отделе полиции задержанный пояснил, что переехал в Хабаровск в 2015 году и устроился на работу поваром. Кражу денежных средств у таксиста он совершил спонтанно под воздействием алкоголя. Похищенные документы и деньги изъяты сотрудниками полиции во время выемки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».