Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Историческую виллу Муссолини выставили на продажу
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
04:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Приезжего из Магадана, который находился в федеральном розыске, задержали в Хабаровске

Два года назад мужчина украл партию сотовых телефонов.

Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.

Сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску по подозрению в краже порядка семи тысяч рублей у таксиста задержали уроженца Магаданской области. Злоумышленник два года находился в федеральном розыске за хищение партии сотовых телефонов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В правоохранительные органы за помощью обратился водитель одной из фирм такси. Со слов заявителя, клиент похитил из салона транспортного средства сумку с личными документами и деньгами. Ущерб потерпевший оценил в сумму порядка семи тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи оперативники отдела полиции № 4 по горячим следам задержали 29-летнего подозреваемого. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник с 2015 года находится в федеральном розыске.

Уроженец Магадана подозревается в присвоении партии сотовых телефонов на сумму около 370 тысяч рублей. Установлено, что на момент совершения противоправного деяния он работал в фирме по продаже мобильных средств связи и имел доступ к хранящемуся на складе имуществу.

На допросе в отделе полиции задержанный пояснил, что переехал в Хабаровск в 2015 году и устроился на работу поваром. Кражу денежных средств у таксиста он совершил спонтанно под воздействием алкоголя. Похищенные документы и деньги изъяты сотрудниками полиции во время выемки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый год в Хабаровске: почем Дед Мороз для народа
Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь