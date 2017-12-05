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07:06 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный омич на машине влетел в дерево

Фото последствий аварии появились в соцсети.

В понедельник, 4 декабря, в вечернее время в Октябрьском округе произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, около 22:00 часов пьяный водитель на белом автомобиле при движении по улице 4-я Транспортная вылетел с дороги и врезался в дерево, после чего авто отбросило на припаркованную рядом машину.

Фото последствий аварии появилось в омских группах «ВКонтакте». От удара в дерево переднюю часть автомобиля сильно покорежило.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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