Пьяный омич на машине влетел в дерево

В понедельник, 4 декабря, в вечернее время в Октябрьском округе произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, около 22:00 часов пьяный водитель на белом автомобиле при движении по улице 4-я Транспортная вылетел с дороги и врезался в дерево, после чего авто отбросило на припаркованную рядом машину.