Пьяный омич на машине влетел в дерево
Фото последствий аварии появились в соцсети.
Фото последствий аварии появились в соцсети.
В понедельник, 4 декабря, в вечернее время в Октябрьском округе произошло ДТП.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, около 22:00 часов пьяный водитель на белом автомобиле при движении по улице 4-я Транспортная вылетел с дороги и врезался в дерево, после чего авто отбросило на припаркованную рядом машину.
Фото последствий аварии появилось в омских группах «ВКонтакте». От удара в дерево переднюю часть автомобиля сильно покорежило.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.