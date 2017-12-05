Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
05:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: взрыв в зоне исчезновения подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Взрыв, зафиксированный в зоне исчезновения аргентинской подводной лодки San Juan («Сан-Хуан»), был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил в понедельник телеканал «Тодо нотисиас».

Источник: AP 2017

По его данным, специалисты Министерства обороны Аргентины осуществили пробный взрыв 100 кг тротила на глубине 40 метров в зоне поиска подлодки. Выбранная точка совпадает с примерными координатами, которые предоставили эксперты Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), зафиксировавшие «аномальное, единичное, короткое, мощное, неядерное явление, соответствующее взрыву», в день последнего выхода субмарины на связь.

Читайте также
«Королева морей» и капитан в последнем рейсе: портреты моряков с подлодки «Сан-Хуан»

Минобороны республики провело эксперимент, чтобы сравнить звук взрыва 100 кг тротила со звуком, зафиксированным 15 ноября. Анализ подтвердил, что поиск ведется в зоне, где было зарегистрировано «неядерное явление». В то же время ПК ОДВЗЯИ отметила, что оно было мощнее взрыва 100 кг тротила.

Министр обороны Оскар Агуад подтвердил, что ведомство проводило этот эксперимент.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», на борту которой в момент ее выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Поиск субмарины начался вечером 16 ноября. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киевский патриарх-раскольник Филарет попросил прощения у патриарха Кирилла
Прокуроры вступились за пенсионера, который просил у Путина гроб
В США запретили въезд гражданам шести стран
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь