СМИ: взрыв в зоне исчезновения подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила

Источник: AP 2017

По его данным, специалисты Министерства обороны Аргентины осуществили пробный взрыв 100 кг тротила на глубине 40 метров в зоне поиска подлодки. Выбранная точка совпадает с примерными координатами, которые предоставили эксперты Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ), зафиксировавшие «аномальное, единичное, короткое, мощное, неядерное явление, соответствующее взрыву», в день последнего выхода субмарины на связь.

Минобороны республики провело эксперимент, чтобы сравнить звук взрыва 100 кг тротила со звуком, зафиксированным 15 ноября. Анализ подтвердил, что поиск ведется в зоне, где было зарегистрировано «неядерное явление». В то же время ПК ОДВЗЯИ отметила, что оно было мощнее взрыва 100 кг тротила.

Министр обороны Оскар Агуад подтвердил, что ведомство проводило этот эксперимент.