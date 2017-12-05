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05:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Четверо китайских чиновников оштрафованы за дым в Хабаровске

Главы округов провинции Хэйлунцзян упустили ситуацию с сельскохозяйственными палами.

Источник: Хабаровский край сегодня

Задымление атмосферы стало одним из вопросов совещания по экологии между правительствами Хабаровского края и китайской провинции Хэйлунцзян. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном министерстве природных ресурсов, в том числе представители соседних регионов обсудили работу по недопущению загрязнения атмосферы в результате сельскохозяйственных палов.

Напомним, эту же проблему по инициативе губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта поднял министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской во время встречи в Пекине с министром окружающей среды Китайской Народной Республики Ли Ганьцзе. — По информации китайской стороны, за бесконтрольное сжигание сельскохозяйственных остатков, повлекшее загрязнение атмосферного воздуха, оштрафованы главы четырёх округов провинции Хэйлунцзян, — отметили в минприроды Хабаровского края. — Центральное Народное Правительство КНР и Народное Правительство провинции Хэйлунцзян запланировали выделить дотации крестьянским хозяйствам на безогневую утилизацию пожнивных остатков, оставшихся после выращивания сельскохозяйственных культур — запашку и использование в качестве сырья для производства бумаги. Стороны также обсудили экологию приграничных рек Амур и Уссури (Сунгари). Правительства Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян договорились в апреле и октябре — когда наблюдается сезонное задымление — обмениваться информацией о пожарах и мерах по их предотвращению и ликвидации.

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