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07:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье банда подпольных банкиров использовала для общения тайный шифр

Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей.

В Пермском крае предстанут перед судом организаторы и участники преступного сообщества, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность. На скамье подсудимых окажутся 13 человек. Трое из них проходят как организаторы.

«Противоправную деятельность выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ», — сообщает пресс-служба краевой полиции.

Участники банды использовали фирмы-«однодневки», создавая условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов. За свои услуги подпольные банкиры получали вознаграждение.

«С целью соблюдения максимально возможной конспирации злоумышленники использовали в речи исключительно понятные им слова и выражения», — рассказали полицейские.

Доход участников преступного сообщества составил более 30 миллионов рублей.

Расследование дела завершилось и оно направлено в суд.

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