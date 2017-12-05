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07:44 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии найдено тело пропавшего Гаяза Файзуллина

В Башкирии найден мертвым 60-летний житель села Новокубово Иглинского района Гаяз Файзуллин, сообщается в группе поиска соцсети «ВКонтакте».

Напомним, мужчина, страдающий психическим заболеванием, ушел из дома 7 октября. Предполагалось, что он мог направиться в сторону Нефтекамска или Бижбулякского района.

Вчера волонтеры сообщили, что найдено его тело. Обстоятельства гибели Гаяза Файзуллина неизвестны.

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