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06:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Застройщика из Красноярска осудят за продажу квартир в доме «под снос»

Мошенник незаконно заработал 26 млн рублей.

В Красноярске осудят застройщика, который продавал квартиры в незаконно построенном доме на ул. Памяти в районе Николаевки. Мошенник не получал никаких разрешительных документов, но успел продать квартиры на общую сумму 26 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Застройщик начал самовольно возводить многоэтажный дом еще в 2013 году. Участок, на котором велось строительство, принадлежал ему же. Но никакого разрешения на строительство мужчина не получал.

Тогда департамент градостроительства Красноярска обязал бизнесмена снести здание. Но вместо этого застройщик начал активно продавать квартиры. Он размещал объявления о продаже в СМИ.

«Обратившихся граждан он вводил в заблуждение, не сообщая о невозможности получения жилых помещений в собственность и о необходимости сноса этого здания», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы люди поверили ему, бизнесмен оформлял договоры купли-продажи с недостоверной информацией. Таким образом ему удалось обмануть больше 20 человек. Аферист собрал 26 млн рублей.

Сейчас обвиняемый в хищении ждет суда. Высшая инстанция уже наложила арест на земельные участки и обязала его снести дом на ул. Памяти. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Суда в Красноярске также ждет директор строительной фирмы, который обманул шестерых дольщиков на сумму более 5,4 млн рублей. 37-летний мужчина заключал договоры на строительство и получал предоплату, обещая клиентам достроить жилые дома.

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