В Новосибирской области разыскивают без вести пропавшую лысую девушку

В Новосибирской области волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили о без вести пропавшей Шалтяните Виктории Викторовне, 1993 года рождения. Девушка исчезла 12 ноября и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Тогда она вышла из дома на улице Шоссейной в поселке Майский Черепановского района Новосибирской области и не вернулась.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Особые приметы: побрита налысо. Была одета: в пуховик медового цвета с капюшоном.

Волонтеры отмечают, что девушка может нуждаться в медицинской помощи, а также что она может находиться в любом регионе России или Казахстана.