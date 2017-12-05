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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области разыскивают без вести пропавшую лысую девушку

О ее местонахождении ничего не известно с 12 ноября.

В Новосибирской области волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили о без вести пропавшей Шалтяните Виктории Викторовне, 1993 года рождения. Девушка исчезла 12 ноября и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Тогда она вышла из дома на улице Шоссейной в поселке Майский Черепановского района Новосибирской области и не вернулась.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Особые приметы: побрита налысо. Была одета: в пуховик медового цвета с капюшоном.

Волонтеры отмечают, что девушка может нуждаться в медицинской помощи, а также что она может находиться в любом регионе России или Казахстана.

— Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей Шалтяните Виктории Викторовне, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911, — просят откликнуться неравнодушных жителей Новосибирской области волонтеры.

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