В Советском районе из-за аварии отключили холодную воду

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Сегодня, 5 декабря, часть Советского района Красноярска временно останется без холодной воды. Как рассказали в пресс-службе компании «КрасКом», причиной отключения воды стала аварийная ситуация. При проведении земляных работ строительная компания «Сибиряк» повредила сети водоснабжения на улице Партизана Железняка.

В настоящее время на месте идут восстановительные работы. Когда они завершатся, неизвестно.

На время работ возможно отключение холодной воды по следующим адресам (большинство из них относятся к Зелёной Роще, жилмассиву Иннокентьевский):