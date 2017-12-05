В Советском районе из-за аварии отключили холодную воду
При проведении земляных работ строительная компания «Сибиряк» повредила сети водоснабжения на улице Партизана Железняка.
При проведении земляных работ строительная компания «Сибиряк» повредила сети водоснабжения на улице Партизана Железняка.
Сегодня, 5 декабря, часть Советского района Красноярска временно останется без холодной воды. Как рассказали в
В настоящее время на месте идут восстановительные работы. Когда они завершатся, неизвестно.
На время работ возможно отключение холодной воды по следующим адресам (большинство из них относятся к Зелёной Роще, жилмассиву Иннокентьевский):
ул. Авиаторов, 1; ул. Краснодарская, 2, 2 «а», 2 «б», 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34; ул. 2-ая Краснодарская, 5, 5 «а», 5 «б», 6; ул. Малиновского, 1, 2, 2 «а», 2 «б», 3, 4, 4 «г», 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 «а», 21, 22, 24, 27, 26, 28, 29, 30, 32; ул. Армейская, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23 «а», 25, 27, 29; ул. Партизана Железняка, 23, 33, 35 «а», 44 «г», 44 «д», 46, 46 «а», 46 «г», 46 «д», 46 «к», 50; пр. Металлургов, 65 (Соборная мечеть Красноярска); ул. 3-го Августа, 15, 23-водоразборные колонки и частный сектор.