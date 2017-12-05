В Омске ночью снова загорелась «Лента»

Сегодня, около двух часов ночи, сработала пожарная сигнализация в гипермаркете «Лента» на улице 21-я Амурская, 21. Сотрудники сообщили о пожаре в здании.

На место выехали пожарные, но возгорание уже было потушено. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Спасатели обследовали помещение, и, не обнаружив нового очага пожара, уехали.