В ЮКО задержаны сразу два высокопоставленных чиновника
В Сайрамском районе
В Сайрамском районе
Операции по задержанию провели сотрудники департамента Национального бюро по противодействию коррупции.
«За системное получение взяток на сумму 600 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей за выдачу положительного заключения при открытии торговых пунктов общественного питания, а также за оказание покровительства при осуществлении предпринимательской деятельности задержаны руководитель управления общественного здравоохранения Сайрамского района ЮКО П. Утепов и руководитель управления юстиции этого же района З. Туйнебаев», — сообщили в
Постановлением суда задержанные водворены в ИВС УВД Шымкента. Проводится досудебное расследование.