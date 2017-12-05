В ЮКО задержаны сразу два высокопоставленных чиновника

«За системное получение взяток на сумму 600 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей за выдачу положительного заключения при открытии торговых пунктов общественного питания, а также за оказание покровительства при осуществлении предпринимательской деятельности задержаны руководитель управления общественного здравоохранения Сайрамского района ЮКО П. Утепов и руководитель управления юстиции этого же района З. Туйнебаев», — сообщили в пресс-службе Нацбюро.