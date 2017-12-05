Два автомобиля сгорели в Иркутске 4 декабря

Две иномарки Suzuki Grand Vitara и Hyundai сгорели в Иркутске накануне, 4 декабря. Предварительной причиной возгорания Suzuki является короткое замыкание эклектрокотла, причина пожара второго автомобиля устанавливается. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании Suzuki Grand Vitara на улице Советской поступило в 8.34, через 11 минут пожар был ликвидирован огнеборцами. В результате возгорания у машины поврежден моторный отсек. От МЧС России привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.

— Также в 14.59 пожарным поступило сообщение о возгорании Hyundai на улице Байкальской. В 15.06 пожар ликвидировали. Известно, что у иномарки поврежден салон площадью 4 кв.метра. От МЧС России привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, — отметили в пресс-службе.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Нужно помнить, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, сохранность имущества.