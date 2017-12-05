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07:24 (мск), источник: Apiural.ru

Трое детей и их отец погибли в пожаре в Сысертском районе

Прокуратура организовала проверку.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сысертская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Свердловской области организовала проверку в связи с гибелью троих детей при пожаре, произошедшем рано утром 5 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, пожар произошел в квартире панельного двухквартирного жилого дома по ул. Новая в с. Новоипатово Сысертского района, в которой проживала семья из 6 человек. После разбора очага пожара обнаружены тела троих детей и из отца. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрического счетчика.

Погибли трое детей в возрасте 1 года, 12 и 14 лет.

По предварительным данным, данная семья является благополучной, не состояла на учете в органах системы профилактики.

На место происшествия для обеспечения координации работы правоохранительных и контролирующих органов незамедлительно выехал Сысертский межрайонный прокурор Михаил Чертович.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, выясняются причины пожара, рассматриваются все возможные версии.

По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц, в том числе дана оценка деятельности контрольно-надзорных органов и экстренных служб.

Ход проведения доследственной проверки и надзорных мероприятий в связи с гибелью троих детей и их отца взят на контроль руководством прокуратуры области.

© Служба новостей «АПИ».

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