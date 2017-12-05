Девушка и ребенок пострадали в утреннем ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Девушка и ребенок пострадали в утреннем ДТП в у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла в 7:30 утра 5 декабря. В ДТП попали четыре автомобиля — Suzuki Grand Vitara, Toyota Passo и «Газель».

«Газел’ь и “Тойота” двигались со стороны ул. Танковая в сторону ул. Трикотажная, “Сузуки” — во встречном направлении по трамвайным путям. На гололеде водитель “Сузуки” потерял управление, его автомобиль выбросило на встречку, где он ударил “Тойоту”. От удара “Тойоту” отбросило вправо в “Газель”», — рассказали очевидцы.

В момент столкновения в «Тойоте» находились девушка-водитель и ребенок. Малыш находился в детском кресле и, по предварительной информации, не был пристегнут. Водитель и ребенок получили травмы и были госпитализированы.