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07:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка и ребенок пострадали в утреннем ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

В аварии столкнулись четыре автомобиля, пострадавших госпитализировали, рассказали очевидцы.

Девушка и ребенок пострадали в утреннем ДТП в у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла в 7:30 утра 5 декабря. В ДТП попали четыре автомобиля — Suzuki Grand Vitara, Toyota Passo и «Газель».

«Газел’ь и “Тойота” двигались со стороны ул. Танковая в сторону ул. Трикотажная, “Сузуки” — во встречном направлении по трамвайным путям. На гололеде водитель “Сузуки” потерял управление, его автомобиль выбросило на встречку, где он ударил “Тойоту”. От удара “Тойоту” отбросило вправо в “Газель”», — рассказали очевидцы.

В момент столкновения в «Тойоте» находились девушка-водитель и ребенок. Малыш находился в детском кресле и, по предварительной информации, не был пристегнут. Водитель и ребенок получили травмы и были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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