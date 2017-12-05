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07:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бывший инженер «Ростелекома» украл ноутбуки почти на 5 млн рублей

Прокуратура Челябинска передала в суд уголовное дело бывшего ведущего инженера телекоммуникационной компании.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и краже, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, 36-летний сотрудник компании «Ростелеком» с сентября по декабрь 2016 года присвоил имущество 16 учебных заведений Челябинска. В 2014—2015 годах он поставил на обслуживание в школы 260 ноутбуков «LenovoZ570» для организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ. Инженер предъявил директорам школ фиктивные гарантийные письма от имени руководства своей компании, где было указано, что ноутбуки нужно передать для технического обслуживания. Всю технику он затем заложил в ломбард.

Помимо этого, в марте 2017 года, предприимчивый инженер получил у работодателя 15 ноутбуков для проведения досрочного ЕГЭ, а потом также распорядился ими по своему усмотрению. В апреле этого года, он украл уже со своего рабочего места мониторы и системные блоки.

Таким образом, ущерб школам составил около 4,6 млн рублей, а работодателю — около 280 тыс. Сейчас обвиняемый находится под арестом и ждет суда.

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