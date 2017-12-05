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13:57 (мск), источник: ЕАН

Мать детей, погибших при пожаре под Сысертью, серьезно пострадала

Мать троих детей, которые вместе с отцом сегодня погибли при пожаре в селе Новоипатово Сысертского района, находится в тяжелом состоянии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Женщина доставлена в больницу с многочисленными ожогами. По данным ведомства, в квартире, где произошел пожар, жила семья из шести человек: супруги с тремя детьми и их бабушка. Бабушка первая заметила возгорание и стала будить семью, ей удалось выбраться из дома.

Напомним, что пожар в панельном двухквартирном доме на улице Новой произошел сегодня около 05:00. Погибли трое детей: 1 года, 12 и 14 лет. Жертвой пожара стал и их отец. Предварительная причина — замыкание электросчетчика. Известно, что эта семья благополучная.

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