Мать детей, погибших при пожаре под Сысертью, серьезно пострадала

Женщина доставлена в больницу с многочисленными ожогами. По данным ведомства, в квартире, где произошел пожар, жила семья из шести человек: супруги с тремя детьми и их бабушка. Бабушка первая заметила возгорание и стала будить семью, ей удалось выбраться из дома.