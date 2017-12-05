В массовом ДТП сегодня утром пострадали пять автомобилей

«Киа выезжала на Большевистскую со стороны спуска от здания № 119, поворачивала в сторону Разъезда Иня, Тойота двигалась со стороны Речного вокзала. Оба водителя утверждают, что двигались на зелёный сигнал светофора. В итоге Киа бьёт Короллу в левую заднюю дверь, от удара Киа разворачивает, а Королла улетает на встречку. На встречной полосе Королла лоб в лоб бьёт Ниссан, который от удара смещает на Сузуки, а Короллу разворачивает. И в завершении в Ниссан врезается Шкода. В результате аварии у Короллы сработали подушки безопасности», — рассказали об аварии в сообществе «Автоспас» ВКонтакте.