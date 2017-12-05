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08:10 (мск), источник: Om1.ru

Бизнесвумен с мужем попались на вымогательстве взятки у омской фирмы

Супруги обманули директора фирмы, заявив, что смогут решить его проблему, были бы деньги. Однако тот не поверил и сообщил в ФСБ.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении супружеской пары за попытку украсть у омского предпринимателя более 3 миллионов рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора двух фирм и ее супруга, которые обвиняются в покушении на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как установило следствие, бизнесвумен и ее муж задумали преступление весной этого года. В это время в фирме, с которой у омички были деловые и торговые отношения, началась проверки налоговыми и правоохранительными органами.

Бизнесвумен и муж смекнули, что здесь можно подзаработать и предложили директору партнерской фирмы помощь. Омичи заявили, что могут остановить проверки, дав взятку высокопоставленным чиновникам, но для этого потребуется 3 миллиона рублей. Вскоре требуемая сумма повысилась до 3 миллионов 250 тысяч рублей. На самом же деле супруги не собирались останавливать проверки и давать взятки, они солгали и просто хотели забрать деньги себе.

Директор фирмы заподозрил неладное и обратился в региональное УФСБ, сообщив, что у него вымогают взятку. Сотрудники службы безопасности контролировали передачу денег, таким образом, супруги попались на даче взятки. Свою вину они полностью признали, вскоре дело будет рассматриваться — его уже направили в Центральный районный суд.

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