Бизнесвумен с мужем попались на вымогательстве взятки у омской фирмы

Завершилось расследование уголовного дела в отношении супружеской пары за попытку украсть у омского предпринимателя более 3 миллионов рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора двух фирм и ее супруга, которые обвиняются в покушении на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как установило следствие, бизнесвумен и ее муж задумали преступление весной этого года. В это время в фирме, с которой у омички были деловые и торговые отношения, началась проверки налоговыми и правоохранительными органами.

Бизнесвумен и муж смекнули, что здесь можно подзаработать и предложили директору партнерской фирмы помощь. Омичи заявили, что могут остановить проверки, дав взятку высокопоставленным чиновникам, но для этого потребуется 3 миллиона рублей. Вскоре требуемая сумма повысилась до 3 миллионов 250 тысяч рублей. На самом же деле супруги не собирались останавливать проверки и давать взятки, они солгали и просто хотели забрать деньги себе.