Сирота из Ачинска получил субсидию на квартиру и стал жертвой обманщика
Парень боялся перевозить крупную сумму и попросил друга найти охранника.
Парень боялся перевозить крупную сумму и попросил друга найти охранника.
В Ачинске приятель пообещал охранять деньги сироты и украл у него 50 тысяч.
Как рассказали в
«Приятель согласился помочь другу, однако создал подставную страницу в сети. От чужого имени он договорился с юношей о предоставлении услуги охраны, обозначив стоимость работы 100 тысяч рублей. Потерпевший перевел на счет злоумышленника 50 тысяч рублей, после чего обнаружил, что страница собеседника в соцсети была заблокирована», — рассказали в полиции.
Как выяснили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом. За обман друга он ответит по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В заключение он может отправиться на пять лет.