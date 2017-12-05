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07:41 (мск), источник: Newslab.ru

Сирота из Ачинска получил субсидию на квартиру и стал жертвой обманщика

Парень боялся перевозить крупную сумму и попросил друга найти охранника.

В Ачинске приятель пообещал охранять деньги сироты и украл у него 50 тысяч.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, к ачинским правоохранителям обратился 18-летний сирота и пожаловался на то, что его обманули на 50 тыс. рублей. Парень объяснил, что он должен был получить субсидию — миллион рублей на покупку квартиры. Опасаясь преступников, молодой человек попросил своего 24-летнего знакомого найти человека, который помог бы перевезти эти деньги.

«Приятель согласился помочь другу, однако создал подставную страницу в сети. От чужого имени он договорился с юношей о предоставлении услуги охраны, обозначив стоимость работы 100 тысяч рублей. Потерпевший перевел на счет злоумышленника 50 тысяч рублей, после чего обнаружил, что страница собеседника в соцсети была заблокирована», — рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом. За обман друга он ответит по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В заключение он может отправиться на пять лет.

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