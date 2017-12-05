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08:12 (мск), источник: VN.ru

Хонда перевернулась в Чановском районе: водитель погиб

ДТП со смертельным исходом произошло в Чановском районе Новосибирской области. Мужчина не справился с управлением на льду, и машина опрокинулась.

Вечером третьего декабря 40-летний житель Омской области за рулем автомобиля Honda-CRV двигался по льду озера Чаны со стороны села Белово в направлении острова Медвежий, сообщили VN.ru в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД обратились к дежурным спасателям Чановского района, чтобы те помогли деблокировать тело мужчины, находящегося в аварийном автомобиле, сообщили в АСС НСО. По имеющейся у спасателей информации, водитель автомобиля погиб при столкновении с препятствием.

Добавим, чуть раньше обнаружены первые водители, желающие прокатиться по льду в Ордынском районе Новосибирской области. Им выписан административный протокол. Ледостав на водных объектах еще не закончился, и выезд на лед опасен для жизни. Его толщина на водоемах Новосибирской области в среднем составляет 15−20 сантиметров, этого недостаточно для безопасного проезда.

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