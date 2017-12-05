Хонда перевернулась в Чановском районе: водитель погиб

Вечером третьего декабря 40-летний житель Омской области за рулем автомобиля Honda-CRV двигался по льду озера Чаны со стороны села Белово в направлении острова Медвежий, сообщили VN.ru в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД обратились к дежурным спасателям Чановского района, чтобы те помогли деблокировать тело мужчины, находящегося в аварийном автомобиле, сообщили в АСС НСО. По имеющейся у спасателей информации, водитель автомобиля погиб при столкновении с препятствием.