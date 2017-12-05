Хонда перевернулась в Чановском районе: водитель погиб
ДТП со смертельным исходом произошло в Чановском районе Новосибирской области. Мужчина не справился с управлением на льду, и машина опрокинулась.
ДТП со смертельным исходом произошло в Чановском районе Новосибирской области. Мужчина не справился с управлением на льду, и машина опрокинулась.
Вечером третьего декабря 40-летний житель Омской области за рулем автомобиля
Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД обратились к дежурным спасателям Чановского района, чтобы те помогли деблокировать тело мужчины, находящегося в аварийном автомобиле, сообщили в АСС НСО. По имеющейся у спасателей информации, водитель автомобиля погиб при столкновении с препятствием.
Добавим, чуть раньше обнаружены первые водители, желающие прокатиться по льду в Ордынском районе Новосибирской области. Им выписан административный протокол. Ледостав на водных объектах еще не закончился, и выезд на лед опасен для жизни. Его толщина на водоемах Новосибирской области в среднем составляет 15−20 сантиметров, этого недостаточно для безопасного проезда.