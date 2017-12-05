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08:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Жителя Агаповского района, травмировавшего медика, задержали

Жителя Агаповского района (Челябинская область), травмировавшего медика, задержали. Под стражей он пробудет 24 часа.

Полиция Челябинской области возбудила административное дело в отношении жителя Агаповского района, который на своём автомобиле наехал на врача скорой помощи, прибывшего на вызов. По решению суда он задержан на сутки.

«Житель Агаповского района травмировал сотрудника “Скорой помощи”, прибывшего на вызов к его супруге. Мужчина отъезжал от дома на автомобиле и задел ногу медицинского работника. После чего скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как выяснилось, бригаду скорой помощи вызвали родители женщины, которая состоит на учёте у психиатра. Но врачи не смогли осмотреть пациентку, так как муж был категорически против её госпитализации.

По данному факту в Отделе МВД по Агаповскому району возбуждено административное производство статье «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Решением суда задержанный подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Медицинский работник с заявлением в полицию не обращался.

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