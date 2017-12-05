СМИ: у побережья Китая грузовое судно потерпело крушение
Агентство сообщает, что семь из десяти членов экипажа спасены, еще трое пропали без вести.
Агентство сообщает, что семь из десяти членов экипажа спасены, еще трое пропали без вести.
ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Грузовое судно с десятью членами экипажа на борту затонуло в 40 морских милях (около 74 км) от берега к востоку от города Вэйхай (провинция Шаньдун) в Восточном Китае. Как сообщило во вторник агентство Синьхуа, семь человек спасены, еще трое пропали без вести.
Корабль приписан к
По предварительным данным, сильный ветер и качка привели к смещению грузовых контейнеров на палубе, после чего судно перевернулось.
Один из членов экипажа госпитализирован. Другим выжившим ничего не угрожает.