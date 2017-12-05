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08:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: у побережья Китая грузовое судно потерпело крушение

Агентство сообщает, что семь из десяти членов экипажа спасены, еще трое пропали без вести.

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Грузовое судно с десятью членами экипажа на борту затонуло в 40 морских милях (около 74 км) от берега к востоку от города Вэйхай (провинция Шаньдун) в Восточном Китае. Как сообщило во вторник агентство Синьхуа, семь человек спасены, еще трое пропали без вести.

Корабль приписан к острову-государству Ниуэ (Океания). Он следовал из южнокорейского Пусана в городской округ Яньтай (провинция Шаньдун). Команда судна состояла из граждан Мьянмы.

По предварительным данным, сильный ветер и качка привели к смещению грузовых контейнеров на палубе, после чего судно перевернулось. Поисково-спасательная операция в районе ЧП продолжается.

Один из членов экипажа госпитализирован. Другим выжившим ничего не угрожает.

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