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13:27 (мск), источник: Калининград.Ru

Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру на улице Громовой в Калининграде

Полицейские обнаружили на улице Громовой в Калининграде «резиновую» квартиру.

Источник: Калининград.Ru

Правоохранители выяснили, что с июня по ноябрь 58-летняя хозяйка поставила на миграционный учёт 10 иностранцев. При этом женщина не собиралась предоставлять им помещение для проживания.

«Женщина ранее не была судима, но за совершение этого преступления ей может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трёх лет», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

В отношении хозяйки квартиры возбудили дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

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