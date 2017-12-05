Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру на улице Громовой в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Правоохранители выяснили, что с июня по ноябрь 58-летняя хозяйка поставила на миграционный учёт 10 иностранцев. При этом женщина не собиралась предоставлять им помещение для проживания.

«Женщина ранее не была судима, но за совершение этого преступления ей может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трёх лет», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.