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09:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о создании финансовой пирамиды завели в Ростове-на-Дону

Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды возбуждено в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере) завели в связи с незаконной деятельностью кредитного потребительского кооператива «Доверие-Капитал».

Установлено, что потребкооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации был из нее исключен.

При этом кооператив продолжал привлекать средства и принимать новых членов, хотя с марта 2017 года не имел права заниматься подобной деятельностью.

С июня по октябрь 2017 года в члены потребкооператива было принято более 160 человек, привлечено около 7 млн рублей.

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