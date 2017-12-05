Дело о создании финансовой пирамиды завели в Ростове-на-Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере) завели в связи с незаконной деятельностью кредитного потребительского кооператива «Доверие-Капитал».

Установлено, что потребкооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации был из нее исключен.

При этом кооператив продолжал привлекать средства и принимать новых членов, хотя с марта 2017 года не имел права заниматься подобной деятельностью.