Дело о создании финансовой пирамиды завели в Ростове-на-Дону
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды возбуждено в
Уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды возбуждено в
Как сообщает
Установлено, что потребкооператив ранее являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», однако за регулярные нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации был из нее исключен.
При этом кооператив продолжал привлекать средства и принимать новых членов, хотя с марта 2017 года не имел права заниматься подобной деятельностью.
С июня по октябрь 2017 года в члены потребкооператива было принято более 160 человек, привлечено около 7 млн рублей.