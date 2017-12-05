В Ростовской области полицейскому дали 3,5 года колонии за взятку

— Являясь должностным лицом отдела МВД России по Аксайскому району, 22 сентября 2016 года он в ходе исполнения своих обязанностей выявил факт нарушения требований закона при осуществлении предпринимательской деятельности, за которые предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. С целью извлечения незаконной выгоды он предложил индивидуальному предпринимателю не привлекать его к административной ответственности за взятку в размере 50 тысяч, — рассказали в прокуратуре Ростовской области.