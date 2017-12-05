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13:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейскому дали 3,5 года колонии за взятку

Аксайский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Мужчина признан виновным в покушении на получение взятки.

— Являясь должностным лицом отдела МВД России по Аксайскому району, 22 сентября 2016 года он в ходе исполнения своих обязанностей выявил факт нарушения требований закона при осуществлении предпринимательской деятельности, за которые предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. С целью извлечения незаконной выгоды он предложил индивидуальному предпринимателю не привлекать его к административной ответственности за взятку в размере 50 тысяч, — рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Экс-полицейский был задержан во время получения денег от предпринимателя. Он осужден на 3,5 года колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

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