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09:11 (мск), источник: ИА Башинформ

Подробности смертельного ДТП в Башкирии: за рулем опрокинувшейся «Лады Гранты» находился «бесправный» водитель

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Давлекановском районе Башкортостана накануне утром произошло смертельное ДТП. Как сообщалось ранее, на 51 километре трассы Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки опрокинулся автомобиль «Лада Гранта».

Два пассажира, 46-летний мужчина и 54-летняя женщина, погибли на месте дорожного происшествия. Еще одна 58-летняя пассажирка скончалась в больнице. Сам водитель с множественными травмами госпитализирован.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГИБДД по РБ, по предварительным данным, за рулем отечественного автомобиля находился 41-летний мужчина, который был ранее лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По информации ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 13 ДТП, в которых три человека погибли и 15 получили травмы.

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