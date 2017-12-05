Подробности смертельного ДТП в Башкирии: за рулем опрокинувшейся «Лады Гранты» находился «бесправный» водитель

Два пассажира, 46-летний мужчина и 54-летняя женщина, погибли на месте дорожного происшествия. Еще одна 58-летняя пассажирка скончалась в больнице. Сам водитель с множественными травмами госпитализирован.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГИБДД по РБ, по предварительным данным, за рулем отечественного автомобиля находился 41-летний мужчина, который был ранее лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.