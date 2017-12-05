На западе Волгограда маршрутка протаранила забор

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, авария произошла вечером 4 декабря, когда общественный транспорт еще находился на линии и вез пассажиров. На улице Ингульской водитель маршрутки, по их словам, не справился с управлением и врезался в иномарку, от столкновения с которой отлетел и протаранил кирпичный забор около дома.