На западе Волгограда маршрутка протаранила забор
Маршрутка № 10с врезалась в забор частного дома в Дзержинском районе Волгограда.
Маршрутка № 10с врезалась в забор частного дома в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, авария произошла вечером 4 декабря, когда общественный транспорт еще находился на линии и вез пассажиров. На улице Ингульской водитель маршрутки, по их словам, не справился с управлением и врезался в иномарку, от столкновения с которой отлетел и протаранил кирпичный забор около дома.
Добавим, что официальная информация от сотрудников ДПС о причинах аварии и пострадавших уточняется.