Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина упал с моста на МКАД прямо под колеса большегрузного автомобиля возле микрорайона Малиновка, об этом сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночь на вторник, около 00:30. 52-летний мужчина прыгнул с пешеходного моста в то время, как к сооружению приближался тягач с полуприцепом.