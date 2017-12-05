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09:05 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры

В результате ДТП он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина упал с моста на МКАД прямо под колеса большегрузного автомобиля возле микрорайона Малиновка, об этом сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночь на вторник, около 00:30. 52-летний мужчина прыгнул с пешеходного моста в то время, как к сооружению приближался тягач с полуприцепом.

«Мужчина 1965 года рождения погиб на месте», — рассказали в Госавтоинспекции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГКСЭ.

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