Миасские медики не смогли проехать к больной на дальний кордон
Чтобы спасти женщину от последствий инсульта врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей.
Чтобы спасти женщину от последствий инсульта врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей.
Вызов на пульт дежурного пункта скорой медицинской помощи в Миассе поступил в воскресенье днем, 3 декабря. Автомобиль с медиками выехал на дальний кордон лесника на озере Ишкуль, но по дороге машина «скорой помощи» застряла на грунтовке. Чтобы спасти 48-летнюю жену егеря, врачи попросили помощи у спасателей.
— Наши сотрудники немедленно выехали на автомобиле «УАЗ» к месту, где застряли медики, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск
Сотрудники кареты скорой помощи оказали женщине необходимую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.