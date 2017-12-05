Миасские медики не смогли проехать к больной на дальний кордон

Вызов на пульт дежурного пункта скорой медицинской помощи в Миассе поступил в воскресенье днем, 3 декабря. Автомобиль с медиками выехал на дальний кордон лесника на озере Ишкуль, но по дороге машина «скорой помощи» застряла на грунтовке. Чтобы спасти 48-летнюю жену егеря, врачи попросили помощи у спасателей.

— Наши сотрудники немедленно выехали на автомобиле «УАЗ» к месту, где застряли медики, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск пресс-секретарь Миасского спасотряда Дмитрий Головин. — Оттуда добрались до кордона и вывезли пострадавшую к медикам.