Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Успех диеты зависит от генов
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: В Украине пожаловались на насмешки россиян при стройке моста
В Испании сравнили российскую и европейскую армии
Ирина Шейк в белоснежном платье затмила всех на премии (фото)
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Татуировка американца привела врачей в замешательство
19-летняя россиянка умерла на свидании с турецким бизнесменом
Как узнать, что у вас воруют электроэнергию
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Скользко, машины в кювете: Автомобилисты жалуются на обстановку на дорогах

На дорогах Калининградской области скользко. Об этом сообщают участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» Вконтакте.

Очевидцы рассказывают о том, что в поселке Дорожное в кювет улетела машина на повороте.

— Мамоновская трасса обработанная, но все же скользко. Одна машина в кювете у карьеров уже лежит, — делится информацией пользователь Денис Лукаш.

Также автомобилисты сообщают о скользкой Берлинке и дороге на Гжехотки.

— Дорога на Гжехотки — сплошной лёд, как на катке. На ладушкинском перекрестке машина лежит в канаве, — сообщает пользователь Александр Кутасов и призывает автомобилистов быть осторожнее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Можно ли исправить зрение народными средствами
В Ростове-на-Дону вынесут приговор "банде амазонок"
Соратники Саакашвили сообщили о его задержании
Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов
Опрос показал отношение россиян к выносу тела Ленина из Мавзолея
Читатели журнала Time назвали «Человека года»
«Ростех» обвинил Siemens в причинении вреда России
Саакашвили обвинили в попытке госпереворота на Украине
Как кредиты и пластиковые карточки изменили сознание людей
Спорт
МОК решил судьбу России: какой флаг нам в руки Исполком Международного олимпийского комитета в количестве 15 человек прямым голосованием решит вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры - 2018
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу Популярные российские артисты приняли участие в записи красочной программы СТС «Новый год, дети и все-все-все!»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Бывшая жена Джигарханяна прокомментировала слухи о беременности Пианистка сделала заявление.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь