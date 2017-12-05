Скользко, машины в кювете: Автомобилисты жалуются на обстановку на дорогах

Очевидцы рассказывают о том, что в поселке Дорожное в кювет улетела машина на повороте.

— Мамоновская трасса обработанная, но все же скользко. Одна машина в кювете у карьеров уже лежит, — делится информацией пользователь Денис Лукаш.

Также автомобилисты сообщают о скользкой Берлинке и дороге на Гжехотки.

— Дорога на Гжехотки — сплошной лёд, как на катке. На ладушкинском перекрестке машина лежит в канаве, — сообщает пользователь Александр Кутасов и призывает автомобилистов быть осторожнее.