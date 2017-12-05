Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
10 стран с самой дешевой ипотекой
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Тейлор Свифт сильно поправилась
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8День благодарения
09:26 (мск), источник: ТАСС

Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве

Следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве организатором двух убийств в 2016 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве организатором убийств двух предпринимателей в 2016 году.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Читайте также
Экс-владелец Черкизона Исмаилов объявлен в международный розыск

«Главным управлением по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (“Убийство”, “Незаконный оборот оружия”), в отношении Тельмана Исмаилова. По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году», — сообщила Петренко.

По версии следствия, обвиняемый разработал план убийства совместно со своими братьями, Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и сокрыть орудие преступления.

Рафик Исмаилов и Мехман Керимов арестованы, в отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ведомстве заявили, что направили в Генпрокуратуру материалы для включения Тельмана Исмаилова в розыск по каналам Интерпола.

«Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказала Петренко.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киевский патриарх-раскольник Филарет попросил прощения у патриарха Кирилла
Прокуроры вступились за пенсионера, который просил у Путина гроб
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь