Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве организатором убийств двух предпринимателей в 2016 году.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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«Главным управлением по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (“Убийство”, “Незаконный оборот оружия”), в отношении Тельмана Исмаилова. По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году», — сообщила Петренко.

По версии следствия, обвиняемый разработал план убийства совместно со своими братьями, Рафиком и Вагифом Исмаиловыми, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они скончались. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и сокрыть орудие преступления.

Рафик Исмаилов и Мехман Керимов арестованы, в отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в ведомстве заявили, что направили в Генпрокуратуру материалы для включения Тельмана Исмаилова в розыск по каналам Интерпола.