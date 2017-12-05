Житель Увельского района с битой отбирал у старушки пенсию

Прокуратура Увельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 25-летнего жителя села Малое Шумаково. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой, совершенный с применением предмета в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище».

По версии следствия обвиняемый в сентябре 2017 года, в вечернее время, находясь в селе Малое Шумаково в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что у 77-летней односельчанки имеются денежные средства, ввиду наступления даты получения пенсии, совершил разбойное нападение на дом пенсионерки.

«Надев тряпичную маску и перчатки, вооружившись деревянной битой, обвиняемый выбил входную дверь частного дома, нанес престарелой женщине два удара битой и потребовал передачи имеющихся денежных средств. После чего вновь нанес два удара битой по голове. Однако денежных средств у пенсионерки не оказалось, поскольку в этот день пенсию не принесли. Не получив денежных средств, опасаясь быть обнаруженным, обвиняемый с места преступления скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Своими действиями злоумышленник причинил пенсионерке телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Уголовное дело направлено в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.