Житель Перми осужден за нападение на женщину-таксиста
19-летний грабитель похитил у пострадавшей деньги и сотовые телефоны. Как оказалось, ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление.
19-летний грабитель похитил у пострадавшей деньги и сотовые телефоны. Как оказалось, ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление.
В Дзержинском районе суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого признали виновным в грабеже, совершенном с применением насилия.
В мае 2017 года обвиняемый напал на
Полицейские задержали преступника. Им оказался ранее судимый за грабеж молодой человек. Поводом для очередного ограбления стало злоупотребление алкоголем и острая необходимость в денежных средствах.
Суд признал гражданина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере пяти тысяч рублей.