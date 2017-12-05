Житель Перми осужден за нападение на женщину-таксиста

В Дзержинском районе суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, которого признали виновным в грабеже, совершенном с применением насилия.



В мае 2017 года обвиняемый напал на женщину-таксиста и украл у нее деньги и два сотовых телефона. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 9000 рублей.



Полицейские задержали преступника. Им оказался ранее судимый за грабеж молодой человек. Поводом для очередного ограбления стало злоупотребление алкоголем и острая необходимость в денежных средствах.



Суд признал гражданина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере пяти тысяч рублей.