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12:33 (мск), источник: Интерфакс

В Москве из-за гололедицы в понедельник пострадали 16 человек

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Шестнадцать человек получили легкие травмы, поскользнувшись в понедельник на льду из-за гололедицы, сообщил «Интерфаксу» во вторник информированный источник.

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Еще два человека были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», а двое обратились за помощью к медикам из-за упавшего на головы с крыш домов снега, сообщил собеседник агентства.

Накануне на уборку снега после сильного снегопада вышли более 10 тысяч единиц спецтехники.

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