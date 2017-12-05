В Москве из-за гололедицы в понедельник пострадали 16 человек
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Шестнадцать человек получили легкие травмы, поскользнувшись в понедельник на льду
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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Шестнадцать человек получили легкие травмы, поскользнувшись в понедельник на льду
Еще два человека были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», а двое обратились за помощью к медикам
Накануне на уборку снега после сильного снегопада вышли более 10 тысяч единиц спецтехники.