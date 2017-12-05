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09:19 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске «лекарь» с рынка водой лечил неизлечимую болезнь мозга

Злоумышленник сразу признался в мошенничестве и не пытался утверждать, что действительно лечил девушку.

Прокуратура передала в суд уголовное дело красноярского «лекаря"-афериста, который выманил 165 тыс. рублей у семьи неизлечимо больной девушки.

Как пояснили в краевой прокуратуре, в полицию с жалобой на обманщика обратилась мать тяжело больной девушки. Врачи диагностировали у нее неизлечимое опасное заболевание головного мозга. Отчаявшаяся мать решила обратиться к целителю — 54-летнему уроженцу Таджикистана. Мужчина работал на одном из рынков Красноярска, а заодно промышлял «лечением» людей, хотя не имел ни специального образования, ни способности к лечению.

«Лекарь» несколько раз приходил к больной домой, расставлял свечи, выставлял воду в банке, рассыпал муку и читал молитвы. После этого он давал девушке «освященную» воду и брал за обряд 10−15 тыс. рублей. Затем он рассказал доверчивой пациенте о «болезни» ее родственников и предложил продать «обереги». Таким образом, в общей сложности, злоумышленник получил 165 тысяч рублей.

Когда мать пациентки поняла, что лечение никак не улучшает состояние дочери, она попросила вернуть ей все деньги, но мужчина перестал выходить с ней на связь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В прокуратуре отметили, что злоумышленник сразу признался в мошенничестве и не пытался утверждать, что действительно лечил девушку. Решение о наказании в ближайшее время вынесет суд. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

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