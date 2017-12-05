Хабаровские медики застряли в лифте вместе с пациентом
Бригада скорой помощи приехала к мужчине, которого жена случайно ранила ножом в живот.
Бригада скорой помощи приехала к мужчине, которого жена случайно ранила ножом в живот.
Врачи скорой помощи застряли в лифте хабаровской многоэтажки вместе с мужчиной, раненным ножом в живот. По мнению механика, причиной неполадок стал перегруз кабины, сообщает портал «Губерния».
Вызов на пульт 03 пришел в понедельник около 21:00. Пострадавший — хабаровчанин 1976 года рождения — дожидался медиков в собственной квартире на улице ДОС. Вслед за врачами на вызов приехали и сотрудники полиции. В лифте все участники событий застряли по дороге к машине скорой помощи. Механик вызволил их уже через 10 минут. По мнению специалиста, кабина застряла в шахте
Как выяснилось, в тот вечер пара поссорилась. Горожанка угрожала мужу, но порезала его случайно: это произошло, когда мужчина попытался отобрать нож и потянул его на себя. Рана оказалась неглубокой, жизни хабаровчанина ничто не угрожало.
Заявление на свою супругу пострадавший писать не стал. Семья считается благополучной, тревожные сообщения в полицию с этого адреса никогда не поступали.