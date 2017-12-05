Хабаровские медики застряли в лифте вместе с пациентом

Вызов на пульт 03 пришел в понедельник около 21:00. Пострадавший — хабаровчанин 1976 года рождения — дожидался медиков в собственной квартире на улице ДОС. Вслед за врачами на вызов приехали и сотрудники полиции. В лифте все участники событий застряли по дороге к машине скорой помощи. Механик вызволил их уже через 10 минут. По мнению специалиста, кабина застряла в шахте из-за того, что вниз спускались сразу пять человек. С пострадавшим, помимо прочих, была его жена, которая и ранила мужчину.