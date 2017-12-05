Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Историческую виллу Муссолини выставили на продажу
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта и состоянии Табакова
«Любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
09:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские медики застряли в лифте вместе с пациентом

Бригада скорой помощи приехала к мужчине, которого жена случайно ранила ножом в живот.

Врачи скорой помощи застряли в лифте хабаровской многоэтажки вместе с мужчиной, раненным ножом в живот. По мнению механика, причиной неполадок стал перегруз кабины, сообщает портал «Губерния».

Вызов на пульт 03 пришел в понедельник около 21:00. Пострадавший — хабаровчанин 1976 года рождения — дожидался медиков в собственной квартире на улице ДОС. Вслед за врачами на вызов приехали и сотрудники полиции. В лифте все участники событий застряли по дороге к машине скорой помощи. Механик вызволил их уже через 10 минут. По мнению специалиста, кабина застряла в шахте из-за того, что вниз спускались сразу пять человек. С пострадавшим, помимо прочих, была его жена, которая и ранила мужчину.

Как выяснилось, в тот вечер пара поссорилась. Горожанка угрожала мужу, но порезала его случайно: это произошло, когда мужчина попытался отобрать нож и потянул его на себя. Рана оказалась неглубокой, жизни хабаровчанина ничто не угрожало.

Заявление на свою супругу пострадавший писать не стал. Семья считается благополучной, тревожные сообщения в полицию с этого адреса никогда не поступали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тепло возвращается в дома поселка Сулук Хабаровского края
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь