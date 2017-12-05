СК: пропавший в Белоярском районе мальчик уже уходил из дома
Следственный отдел Заречного проводит доследственную проверку по факту исчезновения девятилетнего мальчика в селе Мезенское, сообщает
Следственный отдел Заречного проводит доследственную проверку по факту исчезновения девятилетнего мальчика в селе Мезенское, сообщает
Напомним, накануне вечером появилась информация об исчезновении школьника. Сообщается, что раньше мальчик уже убегал из дома и его всегда находили своими силами в родном селе.
В день пропажи, 4 декабря, он ушел в школу, был на уроках, но домой не вернулся. Родные обратились в полицию. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.