СК: пропавший в Белоярском районе мальчик уже уходил из дома

Напомним, накануне вечером появилась информация об исчезновении школьника. Сообщается, что раньше мальчик уже убегал из дома и его всегда находили своими силами в родном селе.

В день пропажи, 4 декабря, он ушел в школу, был на уроках, но домой не вернулся. Родные обратились в полицию. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.