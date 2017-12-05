Уголовное дело возбуждено по факту пожара с четырьмя жертвами в Свердловской области

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице Новая в селе Новоипатово поступило в правоохранительные органы ночью 5 декабря. По версии следствия, все погибшие и пострадавшие — члены одной семьи, которая жила в этом доме.

В результате пожара погиб глава семьи — мужчина, 1984 года рождения, и трое детей — девочка, 2002 года рождения, и двое мальчиков, 2004 и 2016 годов рождения. «Благодаря предпринятым спасателями мерам, из огня удалось спасти двух женщин, 1985 и 1961 годов рождения, сейчас эти пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз. Очаг возгорания, по имеющейся информации, был внутри жилого помещения, точная причина пожара будет выясняться в ходе экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).