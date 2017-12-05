Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
10 стран с самой дешевой ипотекой
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта и состоянии Табакова
«Любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Девушка с родимым пятном на лице отстаивает идеи бодипозитива
Тейлор Свифт сильно поправилась
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:50 (мск), источник: Интерфакс

Уголовное дело возбуждено по факту пожара с четырьмя жертвами в Свердловской области

5 декабря. Interfax-Russia.ru — Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и троих детей в результате пожара в частном доме в Свердловской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице Новая в селе Новоипатово поступило в правоохранительные органы ночью 5 декабря. По версии следствия, все погибшие и пострадавшие — члены одной семьи, которая жила в этом доме.

В результате пожара погиб глава семьи — мужчина, 1984 года рождения, и трое детей — девочка, 2002 года рождения, и двое мальчиков, 2004 и 2016 годов рождения. «Благодаря предпринятым спасателями мерам, из огня удалось спасти двух женщин, 1985 и 1961 годов рождения, сейчас эти пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз. Очаг возгорания, по имеющейся информации, был внутри жилого помещения, точная причина пожара будет выясняться в ходе экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области сообщает, что пожар обнаружили соседи, когда дом уже горел открытым пламенем, они же и сообщили в местную пожарную часть. В течение 24-х минут пожарные справились с огнем. Площадь возгорания составила 60 кв.м. В тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В США запретили въезд гражданам шести стран
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь