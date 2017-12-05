МЧС назвало причину пожара под Волгоградом, из-за которого погибло 2 детей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, возгорание в доме произошло из-за аварийного режима работы электросети. Следователи начали проводить проверку по факту гибели детей. Известно, что в тот момент, когда случился пожар, они находились в жилье одни. Отец ушел на работу, старшие братья — в школу, а мать ненадолго отлучилась в магазин. Первыми заметили пожар соседи.