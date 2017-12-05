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09:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС назвало причину пожара под Волгоградом, из-за которого погибло 2 детей

Спасатели рассказали, из-за чего произошел пожар, в результате которого погибли полугодовалый и четырехлетний мальчики в Калачевском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, возгорание в доме произошло из-за аварийного режима работы электросети. Следователи начали проводить проверку по факту гибели детей. Известно, что в тот момент, когда случился пожар, они находились в жилье одни. Отец ушел на работу, старшие братья — в школу, а мать ненадолго отлучилась в магазин. Первыми заметили пожар соседи.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:49. В поселке Комсомольский на улице Тульской вспыхнул частный дом. Огонь охватил все здание. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 12:50. На месте пожара были найдены тела двух погибших мальчиков.

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