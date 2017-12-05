МЧС назвало причину пожара под Волгоградом, из-за которого погибло 2 детей
Спасатели рассказали,
Спасатели рассказали,
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, возгорание в доме произошло
Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:49. В поселке Комсомольский на улице Тульской вспыхнул частный дом. Огонь охватил все здание. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 12:50. На месте пожара были найдены тела двух погибших мальчиков.