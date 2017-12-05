Тепло вернулось в дома краснодарцев

Около 05:30 тепло поступило в дома жителей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ремонтные бригады «Краснодартеплосети» завершили ремонт участка аварийной трубы на магистральной теплотрассе в центральной части краевого центра на участке теплотрассы «ТЭЦ — Центр города» в районе дома № 17 по Адыгейской Набережной.

В настоящий момент теплотрасса полностью заполнена водой, в 4:40 утра начался нагрев теплоносителя. В части домов и социальных объектов тепло уже поступило, в оставшихся бригады, состоящие из сотрудников управляющих компаний, проводят ликвидацию так называемых «завоздушенностей». В ближайшее время теплоноситель поступит во все дома, попавшие под отключение.

Отключение теплоснабжения коснулось 90 многоквартирных домов по 11 улицам — Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской и Ленина.

В ликвидации аварии участвовали 20 специалистов и 5 единиц техники. К работам аварийно-ремонтные бригады приступили 4 декабря в 14:00, продолжались они всю ночь.