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10:16 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Тепло вернулось в дома краснодарцев

Аварию на теплотрассе по Адыгейской Набережной, в результате которой без горячей воды и отопления оставались порядка 26 тысяч горожан, ликвидирована около 00:20 в ночь на 5 декабря.

Около 05:30 тепло поступило в дома жителей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Ремонтные бригады «Краснодартеплосети» завершили ремонт участка аварийной трубы на магистральной теплотрассе в центральной части краевого центра на участке теплотрассы «ТЭЦ — Центр города» в районе дома № 17 по Адыгейской Набережной.

В настоящий момент теплотрасса полностью заполнена водой, в 4:40 утра начался нагрев теплоносителя. В части домов и социальных объектов тепло уже поступило, в оставшихся бригады, состоящие из сотрудников управляющих компаний, проводят ликвидацию так называемых «завоздушенностей». В ближайшее время теплоноситель поступит во все дома, попавшие под отключение.

Отключение теплоснабжения коснулось 90 многоквартирных домов по 11 улицам — Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской и Ленина.

В ликвидации аварии участвовали 20 специалистов и 5 единиц техники. К работам аварийно-ремонтные бригады приступили 4 декабря в 14:00, продолжались они всю ночь.

1 декабря порыв трубопровода «Краснодарская ТЭЦ — Центр города» произошел в районе улиц Димитрова и Бургасской. А днем ранее случился прорыв на магистральной теплотрассе от Краснодарской ТЭЦ в районе улицы КИМ на участке между Фурманова и Павлова.

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