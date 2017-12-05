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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму иностранка хотела пересечь границу по документам сестры-близнеца

Гражданка одной из стран СНГ предъявила подложный заграничный паспорт.

На автопункте пропуска Джанкой поймали с поличным гражданку одной из стран СНГ, которая при попытке выезда из России предъявила подложный заграничный паспорт.

— При проверке документов контролеры заподозрили, что женщина показала им чужой заграничный паспорт, — рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

Вдобавок, у 42-летней гражданки не было миграционной карты иностранного гражданина.

Выяснилось, что женщина уже несколько лет живет в Керчи и при этом не соблюдает миграционное законодательство. Мало того, в паспорте, который она предъявила пограничникам, на фотографии изображена ее сестра-близнец.

Гражданка рассказала, что пока она нелегально жила в Крыму, истек срок действия заграничного паспорта.

Сестра-близнец задержанной взялась решить проблему с «просроченным» паспортом. Она на родине оформила новый документ на данные родной сестры. Также она воспользовалась внешним сходством и сфотографировалась для загранпаспорта.

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