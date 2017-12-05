В Башкирии заведующую детского сада оштрафовали за поборы
В Учалах руководство детского сада № 9 привлечено к ответственности за поборы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Учалах руководство детского сада № 9 привлечено к ответственности за поборы.
Как сообщает республиканская прокуратура, проверка была инициирована после поступившей жалобы от родителей.
По предварительным данным, в 2017 году сотрудники детского сада неоднократно требовали от родителей денег на ремонт территории и ее благоустройство. Тогда как законодательство гарантирует бесплатное образование и разрешает только добровольные пожертвования, размер которых каждый может определить самостоятельно.
По результатам проверки, заведующая детского сада оштрафована и привлечена к дисциплинарной ответственности.