В Башкирии заведующую детского сада оштрафовали за поборы

По предварительным данным, в 2017 году сотрудники детского сада неоднократно требовали от родителей денег на ремонт территории и ее благоустройство. Тогда как законодательство гарантирует бесплатное образование и разрешает только добровольные пожертвования, размер которых каждый может определить самостоятельно.