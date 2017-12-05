В Ростовской области нашли авиационную бомбу

— В понедельник, 4 декабря, в 11:30 на пульт дежурного единой диспетчерской службы «112» поступило сообщение о том, что в 500 метрах от дома, расположенного по переулку 8-е Марта, обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (длина около 1,5 м), — рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Участок оцепили до приезда саперов. Как говорят в службе спасения, в ближайшее время авиационную бомбу вывезут за пределы населенного пункта и обезвредят.