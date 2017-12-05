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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нашли авиационную бомбу

В Ростовской области стражи порядка взяли под охрану участок в микрорайоне Лиховской (Каменск-Шахтинский). Причина — опасный боеприпас.

— В понедельник, 4 декабря, в 11:30 на пульт дежурного единой диспетчерской службы «112» поступило сообщение о том, что в 500 метрах от дома, расположенного по переулку 8-е Марта, обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (длина около 1,5 м), — рассказали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

Участок оцепили до приезда саперов. Как говорят в службе спасения, в ближайшее время авиационную бомбу вывезут за пределы населенного пункта и обезвредят.

Кстати, всего с начала года на территории Ростовской области обнаружено свыше 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Наиболее часто их находят в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Куйбышевском районах.

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