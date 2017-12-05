Метание молотка в магазине на Энергетиков обернулось судимостью для петербуржца

Источник: AP 2017

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы 5 декабря, на скамье подсудимых оказался местный житель Михаил Яшин. А привели его в зал суда два дебоша, учиненных с разницей в полчаса в магазинах на проспекте Энергетиков.

Произошло это 15 сентября текущего года. Сначала, в 20.10, Яшин с молотком в кармане куртки навестил «Продукты 24 часа» в доме № 26 Б. Там он без каких-то особых причин учинил скандал, в ходе которого достал припасенный молоток и метнул его в сторону продавца. Потом, громко ругаясь, начал крушить стеклянную витрину, разметав товар по всей торговой точке.

Но на этом история не кончилась. Через полчаса дебош продолжился в магазине ООО «Красвет» в доме № 30, корпус 5, литера А, помещение Ш. Там в продавца полетел уже не молоток, а стул. Впрочем, попал Ящин не в сотрудника торговой точки, а в стеклянную витрину. Сопровождался процесс опять же обильной нецензурной бранью.