Аварией в поселке Сулук Хабаровского края заинтересовалась прокуратура

Источник: Губерния онлайн

Прокуратура Верхнебуреинского района Хабаровского края ищет виновных в аварии на котельной поселка Сулук — им грозит административная ответственность. По версии правоохранителей, коммунальщики не только заставили сельчан мерзнуть, но и слишком поздно заявили о происшествии в диспетчерскую службу, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в субботу, 2 декабря, батареи в домах жителей Сулука начали остывать из-за аварии на местной котельной. Сельчане пожаловались в ОНФ, о ситуации также узнали прокуроры и сотрудники краевого правительства. Сейчас аварию полностью устранили, в дома сельчан возвращается тепло. По факту происшествия идет прокурорская проверка.

«Пик снижения температуры в батареях пришелся на 12:40 воскресенья, 3 декабря. Установлено, что причиной этого стал обрыв тягового троса в системе шлакозолоудаления, в связи с чем температура теплоносителя понизилась до 48 градусов (при том, что необходимо 70 градусов). В результате коммунальной аварии на социальных объектах поселка и в домах произошло значительное снижение температуры. Помимо этого, в диспетчерских службах узнали об аварии лишь на следующий день», — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

За котельную в поселке Сулук отвечает ООО «БАМ Сервис». Его директору прокурор внес представление.