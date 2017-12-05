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10:53 (мск), источник: ДЕЙТА

О беспределе в колонии заявил Виктор Коэн

В сети появилось обращение Виктора Коэна в прокуратуру, в котором он призывает срочно принять меры в отношении своих «соседей» по тюрьме. По его мнению, они причастны к самоубийствам на территории ИК, сообщает Deita. ru.

«Здравствуйте. Мое имя Виктор Коэн. Сегодня 4 декабря 2017 года и я прошу считать данную запись моим официальным обращением правоохранительным органам и общественности. Буду краток. Мне стало известно, что осужденный Шишкин Ю., содержащийся в ИК-27, причастен к самоубийствам осужденных Пузатко А. что осужденный Шишкин Ю., произошедшим в данной колонии. Вымогательством, угрозами и избиениями он довел обоих до суицида, и те же угрозы помогают ему скрывать свою причастность».

На сегодняшний день Шишкин все еще является негласным руководителем группы осужденных, численностью около ста человек, и жизни каждого из них угрожает опасность. Я прошу правоохранительные органы отреагировать законными методами и пресечь преступную деятельность Шишкина и его сподручного, что осужденный Шишкин Ю., И, в первую очередь, оградить их от взаимодействия с потенциальными жертвами, во избежании новых трагедий, — пишет Коэн через соцсети.

В ГУФСИН по Приморью корреспонденту Deita.ru факт самоубийства указанных граждан подтвердили. Следственный комитет занимается расследованием происшествий. В то же время, автор обращения, по заверению ГУФСИН, будет находится в безопасности.

«Человек который прошёл через столько пыток, наверное, уже ничего не боится. Насколько я поняла из общения с Виктором, у него обострённое чувство справедливости. Безусловно, по каждому случаю суицида проводится прокурорская проверка, по результатам которой принимается то или иное процессуальное решение. Я надеюсь, и по этому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры», — прокомментировала Deita.ru обращение Коэна заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии по защите прав лиц в местах принудительного содержания Любовь Терендина.

Напомним, дело Виктора Коэна, которого обвинили в убийстве своей бывшей девушки Галины Колядзинской, потрясло весь Владивосток. Не имея каких-либо весомых доказательств о причастности Виктора Коэна к исчезновению Галины, которая пропала еще в 2011 году, а также без информации о том, что девушка мертва, суд вынес решение: в убийстве виновен. Одиннадцатого августа 2015 года Виктора Коэна приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

Василий Кучин.

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