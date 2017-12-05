В Ростове-на-Дону на улице Нижегородской сгорел дом

Причем, судя по всему, недалеко от того места, где вспыхнул огонь летом 2017 года, а один человек погиб. Тогда он оставил без крыши над головой сотни семей. Многие из них до сих пор получают положенные им компенсации. А еще пытаются доказать право собственности на недвижимость, в том числе в суде.