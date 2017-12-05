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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Нижегородской сгорел дом

В понедельник, 4 декабря, ближе к вечеру в Ростове-на-Дону произошел еще один пожар в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Причем, судя по всему, недалеко от того места, где вспыхнул огонь летом 2017 года, а один человек погиб. Тогда он оставил без крыши над головой сотни семей. Многие из них до сих пор получают положенные им компенсации. А еще пытаются доказать право собственности на недвижимость, в том числе в суде.

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, вызов на пульт дежурного на этот раз поступил около 16:49.

— Пожар произошел на улице Нижегородской, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, — добавили в ведомстве. — Спустя 40 минут огонь удалось ликвидировать. На месте работали 19 человек личного состава и пять единиц техники. О пострадавших и погибших не сообщается.

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