В Ростове-на-Дону на улице Нижегородской сгорел дом
В понедельник, 4 декабря, ближе к вечеру в
В понедельник, 4 декабря, ближе к вечеру в
Причем, судя по всему, недалеко от того места, где вспыхнул огонь летом 2017 года, а один человек погиб. Тогда он оставил без крыши над головой сотни семей. Многие из них до сих пор получают положенные им компенсации. А еще пытаются доказать право собственности на недвижимость, в том числе в суде.
Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, вызов на пульт дежурного на этот раз поступил около 16:49.
— Пожар произошел на улице Нижегородской, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, — добавили в ведомстве. — Спустя 40 минут огонь удалось ликвидировать. На месте работали 19 человек личного состава и пять единиц техники. О пострадавших и погибших не сообщается.