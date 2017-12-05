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17:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани иномарка сбила 11-летнюю девочку вдали от «зебры»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Приволжском районе иномарка сбила 11-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Накануне вечером 34-летний водитель «БМВ» напротив дома № 9 по улице Мавлютова сбил девочку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП школьница получила ушибы плеча и лопатки.

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