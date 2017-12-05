В Казани иномарка сбила 11-летнюю девочку вдали от «зебры»
(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Приволжском районе иномарка сбила 11-летнюю школьницу, сообщили в
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(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Приволжском районе иномарка сбила 11-летнюю школьницу, сообщили в
Накануне вечером 34-летний водитель «БМВ» напротив дома № 9 по улице Мавлютова сбил девочку, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП школьница получила ушибы плеча и лопатки.