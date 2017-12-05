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10:45 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцу, устроившему смертельное ДТП на Машиностроителей, дали 5,5 лет тюрьмы

Коминтерновский районный суд вынес приговор 19-летнему горожанину, ставшему виновником аварии со смертельным исходом, произошедшей 2 августа 2017 года.

Напомним, что парень, будучи пьяным, находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-21099, столкнулся на перекресте улиц Загородная и Машиностроителей с грузовиком. Отечественная легковушка, которая, к слову, была неисправна, буквально смялась.

В ДТП на месте погибла 18-летняя пассажирка ВАЗа, еще один пассажир легковушки, 20-летний парень, скончался через сутки в больнице. Кроме того, серьезные травмы получили 18-летняя девушка и 22-летний молодой человека, они также были пассажирами ВАЗа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Накануне, 4 декабря, Коминтерновский районный суд признал 19-летнего водителя виновным и назначил ему 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. В зале суда парень признал свою вину и раскаялся.

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