Воронежцу, устроившему смертельное ДТП на Машиностроителей, дали 5,5 лет тюрьмы
Коминтерновский районный суд вынес приговор 19-летнему горожанину, ставшему виновником аварии со смертельным исходом, произошедшей 2 августа 2017 года.
Коминтерновский районный суд вынес приговор 19-летнему горожанину, ставшему виновником аварии со смертельным исходом, произошедшей 2 августа 2017 года.
Напомним, что парень, будучи пьяным, находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-21099, столкнулся на перекресте улиц Загородная и Машиностроителей с грузовиком. Отечественная легковушка, которая, к слову, была неисправна, буквально смялась.
В ДТП на месте погибла 18-летняя пассажирка ВАЗа, еще один пассажир легковушки, 20-летний парень, скончался через сутки в больнице. Кроме того, серьезные травмы получили 18-летняя девушка и 22-летний молодой человека, они также были пассажирами ВАЗа.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Накануне, 4 декабря, Коминтерновский районный суд признал 19-летнего водителя виновным и назначил ему 5,5 лет лишения свободы в