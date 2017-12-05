Воронежцу, устроившему смертельное ДТП на Машиностроителей, дали 5,5 лет тюрьмы

Напомним, что парень, будучи пьяным, находясь за рулем своего автомобиля ВАЗ-21099, столкнулся на перекресте улиц Загородная и Машиностроителей с грузовиком. Отечественная легковушка, которая, к слову, была неисправна, буквально смялась.

В ДТП на месте погибла 18-летняя пассажирка ВАЗа, еще один пассажир легковушки, 20-летний парень, скончался через сутки в больнице. Кроме того, серьезные травмы получили 18-летняя девушка и 22-летний молодой человека, они также были пассажирами ВАЗа.