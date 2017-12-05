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11:12 (мск), источник: УралПолит.ру

​Гособвинение просит дать реальный срок экс-главе Камышлова

КАМЫШЛОВ, 5 декабря, УралПолит.Ru. Гособвинение просит семь лет лишения свободы для бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева, которого судят за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«УралПолит.Ru» писал, что уголовное дело экс-мэра Камышлова передано в суд. По версии следствия, чиновник, находясь в должности главы Камышловского городского округа, принял и согласовал оплату фактически невыполненных работ по муниципальному контракту.

«За совершенное преступление государственное обвинение ориентировало суд назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также обвинитель просит взыскать с Чухарева в пользу Камышловского городского 18 376 933, 75 рублей — сумму причиненного ущерба.

Прения сторон, в которых должна выступить сторона защиты, продолжатся 7 декабря.

Следствие полагает, что в ноябре 2013 года администрация Камышловского городского округа заключила контракт с одной из организаций на строительство малоэтажных жилых домов по программе переселение граждан из аварийного жилья. Для финансирования контракта привлечены денежные средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета Свердловской области, а также бюджета Камышловского городского округа.

Срок исполнения контракта истек в октябре 2014 года, акты выполненных работ подписаны главой администрации муниципалитета и руководителем генерального подрядчика.

Однако в ходе проверки прокуратура обнаружила существенные недостатки, препятствующие заселению граждан в «новостройки». При этом работы оплачены администрацией полностью, акты приемки на фактически не выполненные работы подписаны. Своими действиями Михаил Чухарев, полагает следствие, причинил ущерб муниципалитету на общую сумму 18,3 млн рублей.

В мае 2015 года Камышловский городской суд временно, на период следствия, отстранил главу от занимаемой должности.

Кроме того, в июне 2016 года Камышловский городской суд по иску прокурора для обеспечения исполнения приговора о взыскании с Чухарева в пользу Камышловского городского округа суммы причиненного ущерба наложил арест на его имущество.

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